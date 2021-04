Vierchowod: “Milan da quarto/quinto posto, Pioli l’ha portato in alto”

Pietro Vierchowod, ex difensore rossonero, ha parlato del valore della rosa del Milan, elogiando il grande lavoro di Stefano Pioli

Pietro Vierchowod, ex difensore rossonero, ha parlato del valore della rosa del Milan, elogiando il grande lavoro di Stefano Pioli. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Pioli ha fatto bene, ha preso una squadra non messa bene e l'ha portata anche in testa alla classifica. Per me era una squadra da quarto-quinto posto ma l'ha portata in alto, con tanti elogi per lui. Per me ha fatto fin troppo con questa squadra". Intanto il Milan si cautela: bloccato Maignan per il post Donnarumma. Le ultime