Vierchowod duro: “Le difese di oggi sono un insulto al calcio”

ULTIME NEWS – Pietro Vierchowod, ex difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista a ‘Libero’ in cui critica aspramente le difese del calcio di oggi. Ecco le sue dichiarazioni: “Aspetto una squadra da allenare perché vorrei insegnare a difendere. Le marcature di oggi sono un insulto al calcio. I difensori non sanno leggere l’azione, i movimenti della palla. Cristiano Ronaldo non si discute, ma gode di un calcio molto diverso. Il Ronaldo di allora non oso immaginare quanti gol avrebbe segnato con le difese attuali. Ma penso anche a Zico, che in Italia ha segnato tantissimo nonostante l’età e i difensori attaccati a un metro e non a dieci come oggi”. A proposito di difensori, c’è un ex Milan che potrebbe ritornare, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓