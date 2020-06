Vicepres. Lecce: “Milan? Difficile, ma vogliamo ripartire bene”

ULTIME NEWS – In vista di Lecce-Milan di lunedì 22 giugno, ha parlato il vicepresidente del club pugliese, Corrado Liguori.

Liguori, ai microfoni di Tuttosport, ha dichiarato: “Stiamo preparando questa partita con allenamenti specifici. Si sta tornando quasi alla normalità e di conseguenza al clima pre-gara. Nonostante il loro ko in Coppa Italia, contro il Milan sarà una sfida complicata. Noi dovremmo partire col piede giusto, non esistono incontri semplici o difficili ma sicuramente iniziare con Milan e Juventus non è proprio il massimo”.

E a proposito della partita che il Milan ha giocato contro la Juventus in Coppa Italia, sono arrivate delle dichiarazioni di Domenico Marocchino su Giacomo Bonaventura. Se vuoi conoscere le sue parole, continua a leggere >>