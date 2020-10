Verso Milan-Spezia, Italiano: “Non ci piace essere vittime sacrificali”

MILAN-SPEZIA, PARLA ITALIANO

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia neo promosso in Serie A, ha parlato nel post partita contro l’Udinese delle possibilità di salvezza della propria squadra.

Italiano ha detto: “Vincere aiuta a lavorare in maniera diversa, con più serenità. Domenica giocheremo contro il Milan, non è semplice avere tre partite ravvicinate per una neopromossa. Non piace a nessuno essere una vittima sacrificale ancor prima di iniziare. Noi vogliamo onorare il campo e ce la giocheremo”.

Nel frattempo prosegue il mercato del Milan. Ai dirigenti rossoneri è stato proposto Florian Thauvin.

Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>