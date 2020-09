Calciomercato Milan – Proposto Thauvin: Maldini e Massara ci pensano

Calciomercato Milan: proposto Thauvin ai rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Florian Thauvin è stato proposto al Milan. Lo ha ribadito il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Thauvin, classe 1993, è un esterno offensivo francese che i rossoneri hanno seguito per molto tempo. La richiesta dell’Olympique Marsiglia, suo attuale club, per liberare Thauvin non è molto alta: 15 milioni di euro.

Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, però, dovranno capire se ci saranno i margini operativi per presentare un'offerta all'OM. Il Diavolo potrebbe fare anche un altro ragionamento. Ovvero, bloccare il calciatore in vista dell'annata ventura: il contratto di Thauvin con i francesi, infatti, scadrà il 30 giugno 2021. Il giocatore, dalla prossima estate, sarà dunque disponibile a parametro zero.