Verso Milan-Genoa, Romagnoli: “Siamo concentrati e lo saremo fino alla fine”

ULTIME NEWS MILAN – Alessio Romagnoli, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato di come i rossoneri stanno preparando la gara di domenica contro il Genoa. Ecco cosa ha detto: “Ogni giorno facciamo del nostro meglio quando ci alleniamo, ogni partita è preparata al massimo. Sappiamo l’importanza delle nostre partite dalla prima all’ultima. Sappiamo l’importanza di ogni allenamento, che è fondamentale per arrivare bene alla partita. Siamo stati concentrati e lo saremo anche per tutto il resto della stagione”. Per vedere l’intervista integrale del capitano rossonero, continua a leggere >>>

