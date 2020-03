Verso Juve-Inter, Sarri: “È la partita più prestigiosa della Serie A”

NEWS JUVENTUS – Maurizio Sarri ha presentato la sfida di questa sera, Juve-Inter. Queste le sue parole ai microfoni del canale tematico bianconero.

Sarri sul prestigio della sfida: “Questa è la partita più prestigiosa della Serie A per storia e per blasone delle squadre, e in questa stagione anche per la classifica. Dopo due mercati importanti l’Inter è diventata una delle favorite per il campionato, proprio come noi. Sarà una bella gara”.

Sulle difficoltà del match: “La partita sarà difficile tatticamente visto il modo di giocare dei nostri avversari. Per noi potrebbe essere una problematica l’ampiezza dell’Inter, ma tutte e due le squadre hanno delle caratteristiche con cui poter mettere in difficoltà gli avversari. Uno dei nostri obiettivi è quello di fare un possesso palla alto nella loro metà campo. Domani sarà più importante del solito”.

Sulla condizione fisica della squadra: “n questo momento stiamo recuperando tanti giocatori e questa è una grande fortuna – ha spiegato Sarri -. Negli ultimi giorni la qualità degli allenamenti si è elevata e per noi è una cosa molto importante. Noi abbiamo attaccanti con caratteristiche diverse e a volte con lo stesso modulo siamo una squadra diversa cambiando gli interpreti”.

