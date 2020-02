Verso Inter-Milan, Tiribocchi: “Il divario è netto, ma sarà partita aperta”

ULTIME NEWS MILAN – L’ex attaccante Simone Tiribocchi, ai microfoni di ‘TMW Radio’, è intervenuto in merito al derby Inter-Milan in programma domenica. Ecco le sue dichiarazioni sul match: “Il divario sembra netto, ma il derby viene sempre vissuto in un’altra maniera. Vedremo chi ha più personalità. L’Inter è più avanti nella mentalità, ma sono sicuro sarà una partita aperta”. Intanto sarà sfida anche tra Stefano Pioli e Antonio Conte: ecco le differenza tra i due, continua a leggere >>>

