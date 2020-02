Verso Inter-Milan, Ordine: “Vi spiego le strategie di Pioli e Conte”

ULTIME NEWS MILAN – Franco Ordine ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ”Tutti Convocati”. Il noto giornalista ha parlato delle strategie che Stefano Pioli e Antonio Conte adotteranno in vista di Inter-Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “La strategia di Pioli è già decisa: con Calhanoglu che starà attaccato a Brozovic per provare a non far fare gioco all’Inter. Quella di Conte, invece, è quella di limitare il più possibile i terzini rossoneri”. Intanto ecco i numeri di Zlatan Ibrahimovic nei Derby passati, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android