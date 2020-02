Verso Inter-Milan, Meloccaro: “Derby? Nerazzurri favoriti, ma con Ibrahimovic…”

ULTIME NEWS MILAN – Stefano Meloccaro, giornalista sportivo e conduttore radiofonico, ha parlato del match in programma domenica sera tra Inter e Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Derby? Ibrahimovic probabilmente ci sarà, lì ruota tutto. Se c’è lui tutto luccica e anche gli altri ragazzi si ricordano di avere forza ed energia. Favorita l’Inter, ma se c’è Ibrahimovic può accendersi la scintilla”. Intanto restano da sciogliere due dubbi per Stefano Pioli in vista di Inter-Milan, continua a leggere >>>

