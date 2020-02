Verso Inter-Milan, Ielpo: “Ecco cosa dovranno fare i rossoneri per vincere”

ULTIME NEWS MILAN – Mario Ielpo, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, ha indicato la via al Milan per cercare di vincere il Derby contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Derby del Milan si deciderà nei primi 15/20 minuti in cui i rossoneri dovranno resistere. Oggi credo che il Milan dovrà far fare la partita all’Inter e poi sfruttare le occasioni che si presenteranno perché adesso ha in rosa giocatori in grado di giocare”. Ecco le parole di Mauro Tassotti sul Derby, continua a leggere >>>

