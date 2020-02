Verso Fiorentina-Milan, Dragowski: “Ibrahimovic e Rebic i pericoli maggiori”

NEWS FIORENTINA – A due giorni da Fiorentina-Milan ha parlato, ai canali ufficiali del club viola, il portiere polacco Bartlomiej Dragowski. Queste le dichiarazioni di Dragowski:

Su Sampdoria-Fiorentina 1-5 di domenica scorsa: “Avevamo preparato tutto, nei primi minuti loro erano partiti meglio ma poi ci son stati episodi in cui siamo stati bravi. I due rigori erano netti, l’azione di Dusan Vlahovic del vantaggio non è casuale. Per fare autogol devi mettere in difficoltà gli avversari. Vince tutta la squadra, non solo chi va in campo”.

Su Fiorentina-Milan di sabato sera: “Tutta la squadra è pericolosa, perché se dico 2-3 giocatori non è giusto, c’è tutta una squadra titolare. Dobbiamo essere tutti pronti per tutti, ci sono Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic che sta segnando molto. Davanti ci sono tanti giocatori che fanno paura. Dobbiamo essere preparati per tutto, ogni partita è diversa”.

Su mister Giuseppe Iachini: “Abbiamo cambiato modo di giocare rispetto a prima, a me è cambiato poco: io devo fare sempre lo stesso, il mio lavoro è individuale. C’è molto lavoro mentale in partita, serve concentrazione. Ho fatto parate difficili ma quelle toste son quelle che sembrano più facili. Con Rosalen López lavoro ogni giorno, è merito suo se in allenamento ricostruiamo situazioni che ci sono in partita”.

Su Pietro Terracciano: “E’ una persona che mi aiuta molto, mi suggerisce come migliorare. Posso imparare molto da lui, abbiamo un rapporto fantastico e spero che rimanga così perché è speciale. Lo ringrazio e lo faccio anche con Federico Brancolini, ci alleniamo aiutandoci”. Ha parlato della partita di sabato sera anche Giovanni Galli, ex portiere e doppio ex di Fiorentina e Milan. Per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

