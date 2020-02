Verso Fiorentina-Milan, Castrovilli: “Mi piacevano Kaka e Ronaldinho”

NEWS MILAN – Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, nell’intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato dei suoi idoli del passato al Milan in vista della sfida di sabato prossimo contro i rossoneri.

“Al provino del Bari, da piccolo, mi sono presentato indossando la maglietta di Ronaldinho, ma mi piaceva tantissimo anche Kakà – dice Castrovilli -. Poi, pur non spiegandomi ancora il perché, ricordo che avevo un dvd di Shevchenko. Guardavo spesso il Milan. Ibrahimovic si reputa il ‘Dio del calcio’, come Messi e Cristiano Ronaldo. Io ci metto anche Ribery, mi piace la sua personalità. Oggi il centrocampista più completo è Isco, spero di riuscire a emularlo”. Intanto un ex giocatore rossonero ha parlato di Milan, continua a leggere >>>

