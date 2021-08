Verratti: “In Champions è dura per il Milan. Scudetto? Dico Juve o Inter”

Marco Verratti, centrocampista del Psg, ha commentato l'esito dei gironi di Champions League e non solo. Queste le dichiarazioni

Marco Verratti, centrocampista del Psg, ha commentato l'esito dei gironi di Champions League e non solo. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport": "Girone abbordabile per la Juve, penso vada agli ottavi contendendo il primo posto al Chelsea, squadra giovane che gioca con molta energia e intensità. La vedo dura per il Milan, in un girone pieno di storia con Liverpool, Atletico, e lo stesso Porto. Seguo sempre con piacere l’Atalanta, al top e cresciuta un po’ per volta, senza spendere tanto, puntando sui giovani, con programmazione, e un allenatore come Gasp che trasmette un’identità forte, che sia con il City o qualsiasi altra. Per l’Inter, anche senza Conte sarà una bella rivincita con il Real Madrid. Inzaghi non lo conosco di persona, ma mi è sempre piaciuto come tecnico. Scudetto? La Juventus, vista la "rosa" che ha, è un gradino sopra. Si gioca il titolo con l’Inter. E poi, un gradino sotto, sarà battaglia Champions tra Milan, Napoli, la Roma: mi fa piacere rivedere Mourinho in Serie A, e anche Sarri alla Lazio". Faivre, Corona e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.