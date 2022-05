Verona-Milan, Tonali: “Abbiamo capito di essere forti quando siamo andati sotto”

Sandro Tonali, giocatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni a 'Pressing' al termine del match tra Verona e Milan

Che notte è per te? "Una notte bellissima sia per me che per tutti i milanisti. Abbiamo capito anche stasera dopo essere andati sotto 1-0 di essere una squadra forte, perché tre gol qui, in uno stadio così, è difficile farli. All’inizio del primo tempo, dove di solito nelle ultime partite non siamo partiti al 100%, abbiamo dimostrato di essere concentrati a tutti gli effetti".