Verona-Milan, Marocchi: “Esistono le bestie nere, ma non durano in eterno”

Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di questa sera tra Hellas Verona e Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Giancarlo Marocchi ha parlato della partita di questa sera tra Verona e Milan. Questo il suo intervento: "Il Milan è nettamente avvantaggiato però Verona significa qualcosa. Esistono le bestie nere ma non durano in eterno. Questa partita sarà una chiave, alla luce del fatto che al Milan bastano due vittorie ed un pareggio". Ecco come e dove vedere Verona-Milan in tv o in diretta streaming >>>