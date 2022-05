Verona-Milan, Condò: “Molto fa pensare che sia un match-point travestito”

Il noto giornalista Paolo Condò ha parlato di Verona-Milan, partita valida per la 36^ giornata di Serie A. Ecco il suo pensiero

Il noto giornalista Paolo Condò ha parlato di Verona-Milan , partita valida per la 36^ giornata di Serie A. Una gara che, a suo avviso, rappresenta un match-point travestito perché, in caso di vittoria, i rossoneri conserverebbero il bonus pareggio. Ecco il suo pensiero nell'editoriale scritto per 'La Repubblica'.

"Domenica scorsa l'Inter ha convissuto per un'ora con la fuga del Milan: poi è andata in campo a Udine, e ha reagito subito ricucendo lo strappo. Stavolta le parti sono invertite, ma il Milan dovrà sopportare il sorpasso nerazzurro per due giorni, mica semplice. Molto fa pensare che la gara di domani a Verona sia un match-point travestito: vincendola, la squadra di Pioli conserverebbe il vitale bonus di un pareggio per le ultime due partite. Non sarebbe fatta, ma quasi. Qualcosa ci dice che anche al Bentegodi non ci sarà un posto libero".