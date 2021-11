Ventura sulla lotta Scudetto: “Il Milan dà la sensazione di essere compatto”

Gian Piero Ventura, ex allenatore della Nazionale italiana, ha parlato della lotta scudetto. Il suo pensiero su Milan e Napoli

Gian Piero Ventura, ex allenatore della Nazionale italiana, ha parlato della lotta scudetto. Il suo pensiero su Milan e Napoli ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "La lotta è aperta a tutte le soluzioni. Il Napoli è un po’ penalizzato dalla Coppa d’Africa che gli porterà via giocatori importanti. Il Milan invece dà la sensazione di essere compatto. Il campionato comunque è appena iniziato. Bastano due scontri diretti per cambiare tutto". Intanto c'è un ritorno di fiamma sul calciomercato per il Milan.