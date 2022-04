Ventura: “Scudetto, Napoli in corsa. Milan e Inter non le vinceranno tutte”

Gian Piero Ventura, ex C.T. della Nazionale Italiana, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra Milan, Inter e Napoli: le dichiarazioni

Daniele Triolo

Gian Piero Ventura, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco alcune delle dichiarazioni più interessanti di Ventura.

Sul Torino visto contro il Milan: "Ha fatto una buona gara, ma non mi ha stupito perché contro le grandi fa sempre grandi partite. Alla vigilia ero convinto che sarebbe andata così: contro la prima in classifica ha concesso poco e ha creato abbastanza”.

Su Gleison Bremer: "Uno dei migliori difensori d’Europa. Contro il Milan è stato gigantesco, ma è tutto il campionato che non sbaglia una partita. Credo abbia stupito gli stessi tifosi del Toro: in questi anni è sempre cresciuto, ma oggi è a livelli mai toccati. Credo ci sia una grossa compartecipazione di Juric. Ha potenzialità enormi: personalità, capacità di leggere le situazioni, in elevazione non gli prende la palla nessuno, nell’uno contro uno nove volte e mezzo su dieci la porta via lui".

Sulla corsa Scudetto: "Questo è un campionato nel quale non vi è più alcuna certezza del risultato in nessuna partita. Alla decima giornata, si parlava della Juve come se dovesse quasi lottare per non retrocedere. Invece se due domeniche fa, giocando la sua migliore partita, avesse battuto l’Inter sarebbe a tre punti dallo scudetto. C’è stata sì una grande rincorsa della Juve, ma pure una grande frenata delle tre davanti".

Sull'andamento del torneo: "È un campionato dove non c’è più una certezza, nel quale il calendario non conta più niente: può succedere che il Milan perda in casa con lo Spezia o che pareggi a fatica a Salerno. Se l’Inter non avesse vinto con la Juve, avrebbe sperperato molto di quanto fatto all’andata. Il Napoli, ogni volta che ha la partita decisiva, incontra difficoltà e perde in casa come contro Milan e Fiorentina".

Su cosa significa tutto questo equilibrio in Serie A: "Non è un momento esaltante per il nostro calcio. È inutile ritornare su vecchi argomenti, ma basti pensare che nelle prime sette squadre della Serie A non c’è un attaccante italiano. Non è pensabile che il Milan capolista si salvi nel finale contro l’ultima a Salerno. Non è normale che ogni volta che il Napoli arrivi a passare il guado poi si ferma".

Sui punti di forza di Milan, Inter e Napoli: "Per il Milan il lavoro di Pioli. Ha fatto un miracolo a portarlo a lottare per lo scudetto, ha una rosa inferiore a Napoli e Inter. Per merito di Spalletti, il Napoli mai come quest’anno ha avuto la possibilità di giocarsi lo scudetto. Per me è ancora in corsa: se perde le prossime due si allontana, ma se le vince tutte farà suo il tricolore: le milanesi non le vinceranno tutte. La corsa è aperta".

Sull'Inter di Simone Inzaghi: "Ha la rosa più forte e il vantaggio di essere campione d’Italia. Questo aggiunge mentalità vincente a un calcio ben definito, nel quale Conte ha dato un contributo. L’Inter ha buttato via una marea di punti ma è molto forte".

Sulla sua favorita per lo Scudetto: "Se me l’avesse chiesto quindici giorni fa, avrei puntato sul Napoli. Oggi dico l’Inter, perché la vittoria di Torino li ha portati a ricredere nelle loro possibilità. Ma ogni domenica può succedere qualunque cosa: è il bello del calcio, prendiamoci il bello". Milan, le top news di oggi: esclusiva di Stefano, Leao e il rinnovo.

