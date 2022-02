Venezia, Zanetti: “Caldara sta sbagliando spesso, deve dare qualcosa in più”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato del momento di forma non eccellente di Mattia Caldara, difensore di proprietà del Milan

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato del momento di forma non eccellente di Mattia Caldara, difensore di proprietà del Milan. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Non mi sentirai mai dare la colpa a un mio giocatore. La responsabilità di quello che succede in campo è totalmente mia. Mattia sta facendo spesso degli errori ultimamente, ma lo ritengo per noi un giocatore fondamentale e ha la mia piena fiducia: spero non subisca un contraccolpo. Sono giocatori che abbiamo preso da Milan e United, giocatori importanti: non è che ci aspettiamo che non sbaglino mai, ma che possano darci quel qualcosa in più, questo sì". Milan, in vista un ritorno a sorpresa: le ultime news di mercato >>>