Vazquez: “Sogno il Milan, con la Lazio non c’è nulla”

MILAN NEWS – Franco Vazquez, trequartista del Siviglia con un passato al Palermo, ha espresso un suo sogno rimasto nel cassetto: quello di giocare per il Milan. L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ riporta le sue parole, che coinvolgono indirettamente anche un suo eventuale futuro alla Lazio. Ecco cosa ha detto: “Ho un’idea chiara di cosa voglio fare ed è continuare a giocare ai massimi livelli in Europa. Con la Lazio non c’è nulla, la pandemia ha fermato tutto, incluso il mercato. Dove mi piacerebbe giocare? Il Milan mi ha sempre interessato, da bambino sognavo di giocare per loro perché li vedevo in tv. Erano una delle squadre più forti del mondo, la mia preferita in Europa. Kakà mi piaceva, era tra i più forti nel suo ruolo”.

