Van Dijk: “Maldini? Vi racconto quando mi ha firmato la maglietta”

Vigil Van Dijk, difensore del Liverpool, ha parlato del direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, raccontando anche un bel retroscena

" Il rispetto che ho verso di lui è incredibile , ovviamente è una leggenda del calcio. Sai... è incredibile il modo in cui ha giocato e quello che ha raggiunto giocando al Milan per così tanto tempo".

Sul colloquio con Maldini in occasione della sfida tra Liverpool e Milan: "Volevo solo ringraziarlo: durante il mio infortunio stavo collezionando magliette e avevo una sua maglietta che lui ha firmato per me. Leggenda, leggenda e rispetto".