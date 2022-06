Van Basten sui tre calciatori migliori di sempre: non ci sono Messi e CR7

Se si fosse messo da solo nella classifica dei tre migliori calciatori della storia del calcio non ci sarebbe stato da ridire. Marco Van Basten è stato uno dei più amati di sempre dai tifosi del Milan, conquistati a suon di gol spettacolari, trofei e Palloni d'Oro. L'olandese, in un'intervista rilasciata a 'France Football', ha indicato i suoi migliori tre calciatori della storia del calcio. Non ci sono Lionel Messi e Cristiano Ronaldo . Sull'argentino, inoltre, arriva un'aspra critica. Le dichiarazioni

"Pelè, Maradona e Crujff sono per me i tre migliori della storia. Anche Messi è un giocatore straordinario, ma Maradona ha sempre avuto più personalità in una squadra, Messi non è quello che si mette davanti per andare in guerra".