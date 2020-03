Van Basten: “Il calcio di oggi è business: differenze troppo grandi tra i club”

NEWS MILAN – Marco van Basten, classe 1964, ex attaccante del Milan negli anni Ottanta e Novanta (con 125 gol in 201 presenze), ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Fanpage.it‘. Queste le dichiarazioni di van Basten su cosa deve fare il Milan per tornare grande in questo calcio moderno.

“Il calcio sta diventando sempre più un business, in cui il denaro e il budget sono l’unica cosa che conta, perché più entrate un club ha, migliori sono i giocatori che si può comprare. Ci sono alcuni club che stanno diventando sempre più piccoli, e questo sinceramente mi dispiace”.

Credo che la UEFA dovrebbe cercare di fare in modo che i club si avvicinino gli uni agli altri, non che siano sempre più diversi come valore dei giocatori, come è avvenuto progressivamente negli ultimi venticinque anni. Le differenze stanno diventando troppo grandi, sarà sempre più difficile colmarle”, ha concluso van Basten. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

