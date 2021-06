Van Basten, frecciatina a De Ligt: “Alla Juventus non ha imparato molto”

Parole dure dell'ex Milan Marco Van Basten nei confronti del connazionale e difensore della Juventus Matthijs De Ligt. Le dichiarazioni

Prima dell'Europeo sono piovute diverse critiche sul 3-5-2 scelto da Frank De Boer per la sua Olanda. L'ex Inter, viste le due vittorie consecutive, ha però avuto ragione fino a questo momento. Nonostante la vittoria c'è ancora chi storce il naso sulla nazionale 'orange'. Marco Van Basten, ex attaccante del Milan, ha infatti criticato, in particolare, il difensore della Juventus Matthijs De Ligt. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'NOS': "Se guardiamo quante volte Stekelenburg deve calciare la palla, questa non è una cosa positiva. Così diventa una specie di calcio da combattimento. Da dietro devi avere più visione e controllo per avanzare giocando al calcio: così puoi dominare la partita. Ma non l'ho visto finora. De Ligt è un difensore centrale e deve trasmettere più leadership. Deve farsi sentire, farsi valere perché deve guidare la difesa. Invece corre semplicemente dietro al suo uomo, lasciando un enorme buco. De Ligt è andato in Italia per imparare a difendere, ma non credo che lì abbia imparato molto".