Vagnati: “Belotti? Può succedere di tutto: spero che resti al Torino”

Davide Vagnati spaventa i tifosi del Torino parlando del futuro di Andrea Belotti: "Spero resti al Torino, ma nel calcio tutto può succedere"

Riccardo Varotto

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro la Cremonese e ha parlato di Andrea Belotti. Il Gallo non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i granata, lasciando tutti con il fiato sospeso. La situazione non è semplice: Urbano Cairo ha proposto al giocatore un contratto molto oneroso per le casse del Toro, ma lui non ha ancora accettato.

Ecco le parole di Vagnati: "E' un perno della squadra, mi auguro rimanga con noi il più a lungo possibile. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 ma c'è ancora tempo per parlarne. Nel calcio non si sa mai, può succedere di tutto ma ci auguriamo resti con noi. Andrea tiene molto al Torino ed è una cosa molto importante, vediamo cosa succederà in futuro".

In Serie A, Milan e Roma hanno mostrato interesse per Belotti. Nonostante ciò, entrambi i club sembrano ormai due piste difficili per il Gallo, per motivi differenti. I rossoneri hanno bisogno di chiudere colpi in altre zone di campo in questi ultimi giorni di calciomercato, mentre i giallorossi hanno acquistato Tammy Abraham dal Chelsea, risolvendo il rebus prima punta.