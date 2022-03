Ursino (ds Crotone): “Per il riscatto di Junior Messias c’è ancora tempo”

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al possibile riscatto di Junior Messias

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato del futuro di Junior Messias. L'esterno brasiliano, infatti, è attualmente in prestito al Milan dal Crotone e nei prossimi mesi ci sarà un incontro tra le due parti per definire o meno l'accordo sul riscatto. A tal proposito, queste le dichiarazioni del ds del club calabrese: "Il Milan non si è fatto vivo ma c'è tempo. L'impatto è stato positivo, ma può fare molto di più con un allenatore come Pioli. Al Milan può starci tranquillamente, è un giocatore e professionista ottimo: vediamo cosa succederà, ma lo meriterebbe. E gli auguro di vincere lo Scudetto, farebbe una cosa che nel calcio non è riuscita a nessuno".