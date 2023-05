La critica di Ulivieri: “Comportamento di Mourinho inaccettabile”

Il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato, ai microfoni dell'ANSA, di José Mourinho su quanto accaduto nel dopo partita di Monza-Roma: "Gli allenatori italiani sono dalla parte degli arbitri, senza se e senza ma, anzi, senza Mou.., mi verrebbe da chiosare. Ma non c'è molto da scherzare. Le dichiarazioni di José Mourinho sono gravi e inaccettabili. In particolare ammettere di essere andato in panchina con un microfono per registrare i colloqui tra lui e il gruppo arbitrale, giustificando una scelta da lui definita difensiva".