UEFA, Ceferin: “Niente Champions League per chi resta in SuperLega”

Aleksander Ceferin si è espresso: i club che rimarranno all'interno della SuperLega non potranno partecipare alla prossima Champions League

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, in un'intervista rilasciata all'Associated Press, ha detto quale sarà la conseguenza di chi continuerà a far parte della SuperLega. Queste le parole dell'avvocato sloveno ai microfoni della prima agenzia di stampa internazionale. "È chiaro che i club dovranno decidere se sono Superlega o se sono un club europeo. Se dicono che sono in Superlega, allora non giocano in Champions League. Se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro competizione. Stiamo ancora aspettando la perizia legale e poi vedremo, ma tutti devono affrontare le conseguenze per le loro decisioni e lo sanno. Per me è una situazione molto diversa tra i club che hanno ammesso il loro errore lasciando il progetto. Gli altri principalmente sanno che direi che questo progetto è morto, ma non vogliono crederci probabilmente".