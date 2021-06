Uefa, Ceferin: “Juve, Barcellona e Real Madrid sono come tre bambini”

Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, ai microfoni di Rai Sport è tornato ad attaccare Barcellona, Juventus e Real Madrid

Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Ceferin è tornato ad attaccare Barcellona, Juventus e Real Madrid. Ecco cosa ha detto: "Voglio sottolineare che la giustizia a volte è lenta ma arriva sempre. Non sono entrato nelle specifiche competenze della nostra Commissione disciplinare ma ovviamente l’intenzione è quella di risolvere la questione con i tribunali. Per come la vedo io non è uno stop definitivo: prima chiariamo le faccende legali e poi andiamo avanti. A volte ho la sensazione che questi tre club siano come i bambini che saltano la scuola per un po’, poi non vengono invitati alle feste di compleanno e poi cercano di entrare al party con la polizia. Se stringerò la mano ad Agnelli? È una questione personale. Non vorrei replicare ma credo che lui lo sappia bene". Intanto ecco tutte le novità della giornata sul calciomercato del Milan.