Udinese, Success: “Milan? Daremo il massimo, sarà un match da 50 e 50”

"Milan? Sarà una lunga settimana per noi, giocheremo contro i campioni in carica, ma questa partita ci aiuta a migliorare", prosegue Success. "La preparazione comincerà da lunedì, parleremo col coach in vista della gara. Vedo grande fiducia nella squadra, la vittoria in Coppa Italia ci stimola a dare il massimo a San Siro, notoriamente uno stadio difficile, ma sarà un match da 50 e 50. Vogliamo fare la nostra partita".