Udinese-Milan, Walace: “Ibra gran giocatore. Attenti a Leao”

Sul giocare con la diffida da 8 partite : "A Empoli ho rischiato. Ma siamo in sei in diffida".

Sull'Udinese in ripresa: "Non so cosa sia accaduto, ma credo che un calo capiti a tutti. Le assenze di Becao e Deulofeu hanno pesato e “Beca” dietro è il numero uno. Abbiamo trovato qualche difficoltà nel fare la partita. Ora è arrivato il bel risultato di Empoli nel momento giusto. Dobbiamo dare continuità se vogliamo sperare nell’Europa". Milan-Napoli, Auriemma: “La frase di Pioli non è intelligente”