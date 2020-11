Udinese-Milan, Domizzi: “Ibrahimovic il più forte che io abbia mai marcato”

Udinese-Milan, le parole dell’ex bianconero Domizzi su Ibrahimovic

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Maurizio Domizzi, ex calciatore dei friulani, ha parlato di Udinese-Milan della ‘Dacia Arena‘ e dello svedese Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni di Domizzi, in esclusiva per ‘Milan TV‘.

Sul Milan: “E’ una squadra che arriva da un percorso lontano, addirittura dalle fatiche iniziali. E’ da lì che la squadra ha costruito un cammino importante e duraturo anche in questa stagione. Pioli e la società hanno avuto la lucidità di continuare a lavorare e credere che la squadra potesse raggiungere risultati migliori. Tra Udinese e Milan mi aspetto una gara indecifrabile. Il Milan ha tante certezze costruite nel tempo mentre l’Udinese è una squadra che si è rinforzata e che deve trovare unità. Tre giocatori di quel genere faranno fare un grande salto di qualità alla squadra”.

Su Ibrahimovic :”Molti ragazzi che alleno mi chiedono quale sia il calciatore più forte che abbia mai marcato e rispondo sempre che è stato Ibrahimovic. Se giraste questa domanda a molti altri difensori, risponderebbero così”.

Sul calcio all’epoca del CoVid_19: “Sto allenando da tempo senza pubblico e se dovessi allenare con gente sugli spalti ora sarebbe strano. E’ una sensazione strana e il calcio è molto cambiato. E’ diventato quasi normale giocare senza pubblico e questo non è bello”.

