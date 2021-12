Udinese-Milan 1-1, Zenga: “Bennacer non deve mai fare quel passaggio”

Walter Zenga ha commentato l'errore tecnico di Ismael Bennacer in occasione del gol di Beto in Udinese-Milan. Questa la sua spiegazione

nell'intervento a 'Sky Sport': "Bennacer quel passaggio lì non lo deve mai fare, deve allargare il gioco. I due centrali di difesa si allargano e lui deve allargare, giocare in mezzo per Bakayoko è rischioso".