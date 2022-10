Udinese, Marino: “Stiamo sognando. Con il Milan fatta grande prestazione”

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' al termine di Verona-Udinese, Pierpaolo Marino ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria in rimonta dei friulani. Queste le parole del direttore generale bianconero: "Stiamo sognando. I 5 punti nelle prime due giornate? Sono troppo felice per quelli che sono venuti dopo... Ma ricordo le prestazioni col Milan e con la Salernitana: sono state prestazioni di alto rilievo. Ma va benissimo così". Milan, le top news di oggi: ultime verso il Chelsea. Michel in esclusiva.