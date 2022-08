Udinese, Lovric: “Milan? Pagati a caro prezzo gli errori commessi”

“Fa sempre piacere partecipare a questi eventi; sono venuti tanti tanti tifosi. - ha detto lo sloveno - E noi siamo qua per loro. Li aspettiamo in gran numero sabato per la gara contro la Salernitana; sarà una partita difficile e sappiamo che dobbiamo dare il 100% dal primo minuto. Vogliamo vincere vincere questa partita che sarà il nostro esordio in casa in campionato; bisognerà dare il massimo. Il Milan? In primis peccato per il risultato ma sono orgoglioso e felicissimo di aver fatto il mio esordio in Serie A in uno stadio bello e storico come San Siro. Ho provato tante sensazioni belle quando sono entrato in campo, ma purtroppo il risultato non è stato positivo; dobbiamo andare avanti e lavorare duramente per migliorare. A Milano abbiamo pagato a caro prezzo gli errori commessi, ma sappiamo che queste cose fanno parte del calcio. L'importante è imparare dagli errori per non ripeterli più nella prossima partita, che vogliamo vincere a tutti i costi". Milan, duello con l'Inter per un obiettivo: le ultime news di mercato >>>