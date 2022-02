Udinese, Deulofeu: “Amo il Milan. Chiederò la maglia a Rafael Leao”

Gerard Deulofeu, giocatore dell'Udinese e ex calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Cbssports

Gerard Deulofeu lancia chiari segnali al Milan. L'attaccante dell'Udinese ha infatti giocato in rossonero nella stagione 2016-2017 e da quel momento ha sempre dichiarato di voler tornare a giocare a San Siro. A tal proposito lo spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cbssports in vista della partita di questa sera. Ecco cosa ha detto: "In generale amo il Milan da quando ci ho giocato nella seconda parte della stagione 2016-17. Sono rimasto colpito dall'impatto di Rafael Leão in questa stagione e ho intenzione di chiedere la sua maglia quando la giocheremo"