Udinese, Bijol carico: “Contro il Milan non possiamo sbagliare niente”

Jaka Bijol , calciatore sloveno dell' Udinese , è stato ospite del programma 'Udinese Tonight', in onda sul canale ufficiale del club bianconero. Nel corso del suo lungo intervento il classe 1999 ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in vista del prossimo match contro il Milan , che si giocherà alle ore 20:45 di sabato 4 novembre . Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.

Le parole di Jaka Bijol in vista di Milan-Udinese

"Siamo all’inizio, penso a com’è andata l’anno scorso, che abbiamo iniziato bene e poi siamo calati. Questa stagione dovremo fare il contrario. Impegni di novembre? Quando vedo il calendario vedo solo opportunità per la nostra squadra. Andiamo a Milano, non possiamo sbagliare niente e non abbiamo niente da perdere. Mi manca il gol, no?". LEGGI ANCHE: Al Milan una congiura anti-Pioli’: ma dove siamo arrivati?