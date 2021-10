Trezeguet: “Scudetto? Attenzione al Napoli, è solido e ha entusiasmo”

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha parlato della lotta scudetto e, in particolar modo, del Napoli di Luciano Spalletti.

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', David Trezeguet ha parlato della lotta scudetto. L'ex attaccante della Juventus si è soffermato in particolar modo sul Napoli di Luciano Spalletti, squadra che ha ottenuto finora sei vittorie su sei partite in campionato. Queste le sue parole nei confronti dei Partenopei. "Scudetto? È ancora presto per dirlo, però attenzione al Napoli di Luciano Spalletti. Sono solidi, hanno un gioco offensivo e hanno entusiasmo".