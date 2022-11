Trevisani, rigore su Ikoné? “Il calcio non è golf. Tomori prende la palla”

Trevisani sul contatto Tomori-Ikoné

"Il calcio è uno sport di contatto, mica è golf. A centrocampo non li fischiamo questi falli, li fischiamo in area? In Europa non si fischia mai, anche gli arbitri italiani in mezzo al campo non fischiano mai per falli molto più gravi di questo e vogliamo fischiare questo su un difensore che ha fatto un intervento eccezionale allungandosi tutto e prendendo con la punta del piede il pallone? Per un episodio del genere in Premier e in Champions non fanno nemmeno il check al Var. Allora non diciamo che gli arbitri sono migliorati e fanno giocare. Qua Tomori prende la palla".