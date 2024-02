Trevisani: “Thiaw poco intelligente, ma era rigore? Sul rosso a Jovic…”

Trevisani su Thiaw

"Non sono assolutamente d’accordo. Secondo me Kalulu e Tomori sono meglio e in più, lo voglio dire oggi che ha appena fatto la peggior partita da quando è in Italia, Thiaw è un bel giocatore. Ma poi i giocatori vanno anche messi in condizione di far bene: se sei in mezzo a 10 fantasmi, non è che da solo puoi fare il muro. Certo, l’intervento non è particolarmente intelligente, né il primo né il secondo, quando fa rigore. Dopodiché bisognerebbe che un giorno spiegassero a livello di fisica e di dinamica che, se Thiaw mette un piede sul terreno di gioco, e l’avversario zompa da terra da solo e lo va a colpire, normalmente nel calcio non dovrebbe essere calcio di rigore. Perché la colpa non è mia, che metto il piede per terra, ma è tua che salti e mi vieni addosso. Se vedi il replay, Thiaw non tocca la palla, non tocca la gamba: mette il piede a terra sul terreno e Dany Mota salta e ingobbito, con le gambe, frana addosso a Thiaw. Non è stato intelligente perché, avendo già fatto fallo fuori area, è chiaro che l’arbitro ti sta puntando. In quel momento se non entri fai meglio. Ma è Mota che salta e lo colpisce. A me non piace neanche il rosso a Jovic…". LEGGI ANCHE: Stadio, tifosi, emozioni e due retroscena: Milan, Loftus-Cheek si confessa >>>