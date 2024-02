Trevisani: “Sbaglio madornale di Pioli. Continua a fare lo stesso errore”

Intervenuto al podcast Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e di Stefano Pioli dopo la brutta sconfitta contro il Monza : "Sbaglio madornale nel cambiare tutto l’impianto offensivo, non va bene, e ne avevamo iniziato a parlare proprio perché l’anno scorso con la Cremonese il Milan ha fatto la stessa cosa sia all’andata che al ritorno. Memore di questa cosa, pensare che l’allenatore e lo staff ripetano lo stesso errore per me è sconvolgente. Ha preso 4 palloni in una partita invereconda, orribile".

Infine, il noto opinionista ha concluso con un pensiero sul turnover fatto dal tecnico rossonero: "E' il tema centrale della problematica del turnover di massa, la ricezione della squadra. L'allenatore comunica con i giocatori e con la stampa, gli allenatori spostano infinito dentro le squadre: se tu cambi in blocco, la squadra riceve il messaggio che la partita non è importante come le altre. E poi si trovano giocatori che raramente giocano insieme, e poi è difficile fare una bella partita".