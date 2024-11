"Se hai visto come hai trovato la quadra al Bernabeu con Musah, Reijnders, Fofana e i tre davanti, e al posto di Musah non metti Zeroli che è un centrocampista, ma metti Chukwueze che è uno squilibrato tatticamente, la squadra si sbilancia come a Parma e in altre situazioni. È una squadra tatticamente messa male. Ha tutte le armi per fare un grande campionato, ma continuando così rischia tanto di non qualificarsi alla prossima Champions League. Theo Hernandez? Ha fatto una partita ignobile! Peggio di Firenze". LEGGI ANCHE: Milan, bordata da Dest. Maignan al City? Ibrahimovic dice tutto. Maldini e Leao ...