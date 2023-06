Trevisani: “Speriamo che la cessione di Tonali porti altri investimenti”

Il noto telecronista ha poi concluso: "E’ un dispiacere che vada via, ma soprattutto la Serie A che non si può difendere da altri campionati pieni di soldi. Devi avere idee per investire? Il Napoli lo ha dimostrato, il problema reale è che la stessa squadra che ci ha fatto vedere che la competenza vale, in un colpo solo ha mandato via Maldini, Massara, ha fatto arrabbiare Leao e ha venduto Tonali. Il Milan ha regalato tante delusioni. Magari poi arrivano Frattesi e Milinkovic, ma per ora i tifosi sono molto delusi". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Thuram: ci siamo quasi >>>