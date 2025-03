Trevisani: “Il Milan sembra gli Harlem Globetrotters. Sulla contestazione…”

Intervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao. In particolar modo, il telecronista ha alcune scelte del tecnico portoghese, come quella riguardante il cambio tra Musah e Joao Felix: "Sembra che il Milan non possa giocare senza Joao Felix per nemmeno un tempo. Il Milan era in balia della Lazio e il cambio Musah-Joao Felix è stato ancora più disequilibrante. Il Milan sembra gli Harlem Globetrotters. Giocano per lo spettacolo ma non c’è mai un’idea tattica di equilibrio".