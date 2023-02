Trevisani: “De Ketelaere ha la nuova di Fantozzi in testa, ma diventerà forte”

Charles De Ketelaere continua a non uscire dal suo momento negativo. Nelle ultime due partite contro Tottenham e Monza, il calciatore belga ha sciupato due occasioni per trovare la sua prima rete in maglia rossonera. A tal proposito Riccardo Trevisani, presente negli studi di Pressing, ha parlato così del numero 90 milanista: "In questo momento ha la nuvola di Fantozzi sopra la testa. Non riesce a fare nulla, qualsiasi cosa fa succede il contrario. Sul gol sbagliato contro il Monza, ci sono però anche degli errori dei compagni. E' un momento in cui non riesce a fare nulla di quello che vuole, ma lasciatelo stare perché diventerà un giocatore forte". Nuovo stadio, al via i lavori nel 2024? Le parole dell'esperto.