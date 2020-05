Trajkovski: “In estate mi ha cercato il Milan, vi racconto tutto”

MILAN NEWS – In questo periodo di incertezza dovuto all’emergenza coronavirus, stanno spopolando le dirette Instagram, spesso teatro di curiosità e retroscena. E’ quello che è successo con Aleksandar Trajkovski, ex attaccante del Palermo, che ha parlato in diretta Instagram a ‘Casa Di Marzio’. Ecco un aneddoto curioso sul Milan: “Interesse del Milan? C’è stato qualcosa, ma non è stato abbastanza. Un po’ ci ho sperato, ma le cose non vanno come vogliamo, poi alla fine sono andato a Maiorca. Questo è il calcio, ci sono vari incastri. Ho avuto qualche offerta in Italia. Quando è arrivata quella del Maiorca ho pensato di provare questa esperienza in Spagna, per cambiare un po’ e provare il calcio spagnolo. Magari un giorno tornerò in Italia”. Intanto ecco l’annuncio dell’allenatore dell’Ajax sull’obiettivo del Milan Onana, continua a leggere >>>

