Totti: “Ibrahimovic non vuole mollare, non sbaglierà scelta”

Francesco Totti, ex calciatore e capitano della Roma, ha detto la sua circa l'ipotesi di un possibile ritiro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è alla prese con la riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio sinistro che lo costringerà a stare lontano dai campi per 7 mesi. Ma Ibra non vuole saperne di appendere gli scarpini al chiodo e Totti è d'accordo con il fuoriclasse del Milan: "Conosciamo il carattere di Ibrahimovic, non vuole mollare. Vorrebbe chiudere in bellezza la propria carriera, anche se ha vinto il campionato con il Milan È una scelta che farai lui, sicuramente non sarà quella sbagliata. Aspettiamo e vediamo come reagirà il ginocchio in questi cinque-sei mesi", ha detto Totti ai microfoni di 'Sky Sport'.