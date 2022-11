Totti: “Chi vincerà il campionato? Il Napoli sta facendo grandi cose, ma…”

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Mondiale e sul campionato di Serie A

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Francesco Totti ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Serie A e sul Mondiale.

Sul Mondiale senza Italia: "Vedere un Mondiale senza Italia è come andare a Roma e non vedere il Colosseo. È inusuale, per noi italiani è negativo. Ma purtroppo sono cose che capitano nel calcio, vanno prese nel verso giusto. Vedremo un Mondiale diverso".

Sulla favorita: "Diciamo che sono sempre le solite: Francia, Brasile, Argentina, Spagna, Germania, ma non una in particolare. Può succedere di tutto, giocando a novembre-dicembre è diverso perché non sai come arrivi diversamente".

Su chi vincerà il campionato: "È sempre bello il campionato italiano. C'è una squadra che sta andando oltre le aspettative e che sta facendo grandi cose, cioè il Napoli. Se dovesse continuare così le possibilità di recuperare per le altre squadre sarebbero minime. Ma Milan, Inter e Juventus non mollano mai, fino alla fine sarà un campionato bello e combattuto".