Tottenham, Stellini: “I nostri giocatori reagiscono bene alle sconfitte”

Nell'ultima giornata di Premier League il Tottenham ha rimediato una rotonda sconfitta contro il Leicester per 4-1, che può aver minato le certezze degli Spurs. Martedì 14 febbraio arriverà il Milan in Champions League e l'asticella si alza, ma Cristian Stellini sembra essere tranquillo a riguardo. L'allenatore in seconda di Antonio Conte, infatti, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club, ha dichiarato come la squadra solitamente reagisca bene a queste prestazioni. Di seguito le sue parole.